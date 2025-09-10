Mugnano: Incontro pubblico per la costituzione del nuovo Comitato Festa della Madonna del Carmine

A seguito dello scioglimento del Comitato Festa M. SS. del Carmine, il Parroco Don Giuseppe Autorino invita tutti i fedeli e i cittadini a partecipare alla riunione per la costituzione del nuovo Comitato Festa Patronale 2025/2026.

L’incontro si terrà giovedì 11 settembre 2024 alle ore 19:30 presso il Salone Liberatore di Mugnano del Cardinale.

Il nuovo Comitato avrà il compito di organizzare la festa patronale di luglio 2026, dedicata alla Madonna del Carmine. Tale iniziativa rappresenta un’opportunità per rinnovare l’impegno spirituale e continuare a tramandare le tradizioni che uniscono la comunità.

Tutto il Popolo di Dio è invitato a partecipare e a dare il proprio contributo per la buona riuscita delle celebrazioni religiose e delle manifestazioni civili.

Le feste patronali costituiscono momenti di fede, condivisione e socialità, valori fondamentali per la vita comunitaria.

Si invitano tutti a partecipare numerosi.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Parrocchia.