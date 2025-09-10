Vallata (AV) – Uccellagione: denunciato dai Carabinieri un 60enne. Sequestrate attrezzature e liberati 8 cardellini

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Trevico hanno deferito in stato di libertà un 60enne di Villaricca (NA), ritenuto responsabile del reato di “uccellagione”.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del bracconaggio, i militari dell’Arma hanno fermato un’autovettura sospetta a Vallata. A seguito della perquisizione, all’interno del veicolo sono state rinvenute attrezzature per la cattura illegale di volatili e due gabbie contenenti otto cardellini, specie protetta la cui cattura è vietata dalla legge.

Le attrezzature e i volatili sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. Gli uccelli, visitati da personale veterinario dell’ASL di Avellino che ne ha accertato la specie e le buone condizioni di salute, sono stati poi rimessi in libertà.

L’uomo, che non ha fornito giustificazioni circa il possesso del materiale e la sua presenza sul posto, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Benevento. Nei suoi confronti è stata altresì avanzata la proposta per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vallata.