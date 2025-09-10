BAIANO. La Festa del Maio tra tradizione e innovazione: incontro e presentazione del libro di Paola Miele

La Tradizione, dal latino “tradere”, consegnare oltre, è conservazione e trasmissione orale e scritta di un patrimonio di valori, modelli culturali, riti religiosi o sociali, usi e costumi, ovvero di tutto quello che è ritenuto prezioso e importante per le generazioni successive e in grado di determinare modelli di vita e influenzare comportamenti. E di questi valori è portatrice la nostra festa del Maio. Ma le tradizioni popolari non sono riti fermi e invariabili, ma dinamici. Arricchire la struttura tradizionale modernizzandola con valori contemporanei è stato uno degli obiettivi dell’Associazione Maio di S. Stefano dagli anni ottanta ai primi duemila e, in continuità, negli anni successivi. Obiettivi pienamente conseguiti. Venerdì 12 pomeriggio, dalle ore 18.00, dopo la presentazione del libro di Paola Miele e l’ascolto delle sue eleganti poesie sui Vesuni, ricche di dolci sentimenti, partendo dalla festa di una volta, si parlerà delle innovazioni che hanno reso attuale e attrattiva la Festa e dei progetti per un futuro ancora più coinvolgente. Le feste popolari vivono dell’attiva partecipazione popolare. Sarà interessante ascoltare i protagonisti del Comitato Maio e i semplici e appassionati cultori della festa per le idee e proposte che proporranno. Un importante momento di confronto e di crescita. Siete tutti invitati. Vi aspettiamo.