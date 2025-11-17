Monteforte Irpino ricorda la Guardia Scelta Antonio Annarumma nel 56° anniversario della scomparsa

Nel 56° anniversario della scomparsa della Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza Antonio Annarumma, il Comune di Monteforte Irpino si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi cittadini più valorosi, caduto in servizio a Milano durante una manifestazione segnata da violenti scontri.

Per onorare la sua memoria, l’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia commemorativa che si terrà il 19 novembre alle ore 11.00, presso il Cimitero Comunale. In questa occasione verrà deposta una corona di alloro al monumento dedicato ad Annarumma, simbolo di riconoscenza e rispetto per il sacrificio compiuto nell’adempimento del proprio dovere.

La figura di Antonio Annarumma rimane un esempio fulgido di dedizione allo Stato, coraggio e senso del dovere, valori che continuano a essere trasmessi e custoditi dalla comunità di Monteforte Irpino.

Alla cerimonia sono invitate tutte le cittadine e i cittadini, oltre alle Associazioni del Territorio, affinché la memoria di Annarumma continui a vivere attraverso la partecipazione e la condivisione di un momento di profondo significato civile.