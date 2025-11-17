Grottaminarda celebra il Maestro Pasticciere Ciro Ciotola: entrato nell’Équipe Eccellenze Italiane FIPGC

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda esprime le più sincere congratulazioni al Maestro Pasticciere Ciro Ciotola per il prestigioso riconoscimento ottenuto quale membro dell’Équipe Eccellenze Italiane di Pasticceria della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC), una delle massime onorificenze del settore a livello mondiale.

«Questo importante traguardo – afferma Franca Iacoviello, Assessore con delega al Commercio – premia l’alta professionalità dimostrata dal nostro concittadino durante tutto il suo percorso lavorativo e conferma il suo straordinario talento, la dedizione quotidiana e la capacità di interpretare e valorizzare al meglio l’eccellenza della tradizione dolciaria italiana.

Far parte dell’Équipe Eccellenze Italiane FIPGC – un gruppo selezionato di professionisti di altissimo livello, scelti per rappresentare nel mondo il meglio del Made in Italy – costituisce motivo di orgoglio per l’intera comunità che vede così riconosciuto e valorizzato il nome della nostra cittadina.



Come sempre vi invitiamo a visitare la nostra Comunità, sempre più competitiva e con un ruolo crescente e centrale dell’Irpinia e non solo, nel settore enogastronomico e della pasticceria».