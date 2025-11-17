U.S. Avellino 1912 – Programma di allenamenti della settimana

L’U.S. Avellino 1912 comunica il programma di lavoro della settimana dal 17 al 21 novembre.

Allenamenti

Lunedì 17 novembre
– allenamento pomeridiano ore 16:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine)

Martedì 18 novembre
– allenamento mattutino ore 10:30 (porte chiuse)
– allenamento pomeridiano ore 15:30 (porte chiuse)

Mercoledì 19 novembre
– allenamento mattutino ore 10:30 (porte chiuse)

Giovedì 20 novembre
– allenamento mattutino ore 10:30 (porte chiuse)

Venerdì 21 novembre
– programma in via di definizione

Attività extra campo

Martedì 18 novembre
Una delegazione della squadra parteciperà all’inaugurazione del nuovo club di Lioni (AV).