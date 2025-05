Mauro Di Ruvo all’Università per Stranieri di Perugia con Giorgio Amitrano. Il critico d’arte presenterà le opere dell’artista giapponese Chigusa Kuraishi

Lunedì 12 maggio sarà il prossimo evento che vedrà coinvolto il noto critico d’arte Mauro Di Ruvo presso l’Aula Magna del Palazzo Gallenga dell’Università per Stranieri di Perugia.

In occasione della presentazione del libro edito da Mondadori di Giorgio Amitrano, traduttore de Il Paese delle nevi di Kawabata Yasunari, il cavaliere Di Ruvo presenterà le opere dell’artista giapponese Chigusa Kuraishi, pittrice astrattista e autrice di numerose mostre in Italia nonché vincitrice di prestigiosi premi nazionali, discutendo del valore della mimesis nell’arte in rapporto alla letteratura contemporanea.

Al tavolo dei relatori saranno presenti anche Bruno Taburchi, presidente dell’Associazione “Lettori Sotto Traccia”, che patrocinerà l’evento insieme al Comune di Perugia. Insieme al presidente ci sarà anche Rie Inouchi, a intervenire nella discussione.

È in questo clima accademico, nel centenario della fondazione dell’Università per Stranieri di Perugia, che il famoso critico d’arte di Lavello presenterà la mostra personale “Dialogue du vent e de la mer” di Kuraishi, illustrando i punti di contatto e di innovazione tra la traduzione letteraria e la deduzione pittorica dell’immagine.

Si assisterà dunque stavolta a una piccola lectio magistralis del Cavaliere Di Ruvo nell’ambito della iconologia e traduttologia all’interno della cornice del “Dialogo” come soluzione sociale e politica del dilemma della nostra democrazia.

Durante l’evento le atmosfere musicali saranno curate da Sabina Belli, e l’ingresso è totalmente gratuito sino a riempimento posti.