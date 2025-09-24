Marzano di Nola celebra la nocciola: il 27 settembre la XIX edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”

Marzano di Nola (AV) – Sabato 27 settembre 2025 il centro storico di Marzano di Nola si trasformerà in un palcoscenico di tradizioni, sapori e musica popolare per la XIX edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”, l’evento che ogni anno richiama centinaia di visitatori nel cuore del Vallo di Lauro.

Quest’anno la manifestazione assume un valore ancora più speciale: la Regione Campania ha inserito “La coltura della nocciola di Marzano di Nola” nell’Inventario del Patrimonio Culturale Campano (IPIC), riconoscendo ufficialmente la millenaria tradizione che caratterizza questo territorio e la sua comunità.

Tra fuoco, forni e folklore

Niente luci artificiali o allestimenti ridondanti: la festa vive della semplicità delle sue origini. Le vie del borgo saranno animate da degustazioni, artigianato, musica popolare e folklore, in un percorso che racconta l’identità marzanese attraverso il lavoro dei campi, i prodotti tipici e l’arte del forno a legna.

Un evento per tutti

La kermesse è gratuita e aperta a tutti: una serata diversa dal solito, pensata per far incontrare comunità locali, turisti e appassionati di enogastronomia. La posizione strategica di Marzano di Nola – a soli 5 km da Nola e a 35 km da Napoli – rende l’evento facilmente raggiungibile anche per chi parte dalla città.

Un patrimonio da custodire

Il riconoscimento della coltura della nocciola marzanese come patrimonio culturale campano sottolinea il valore storico ed economico di questa produzione agricola, che da secoli contribuisce a modellare il paesaggio e l’identità del Vallo di Lauro.

Con “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”, Marzano di Nola rinnova dunque il suo legame con il passato e invita tutti a scoprire – o riscoprire – la ricchezza di una tradizione che profuma di nocciole e di memoria condivisa.