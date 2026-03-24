Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti del 24 marzo: nessun “6”, cresce il jackpot

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella serata di martedì 24 marzo 2026. Nessun “6” centrato al Superenalotto, con il jackpot che continua a salire e raggiunge una cifra sempre più importante in vista del prossimo concorso.
I numeri del Lotto del 24 marzo 2026
Ecco i numeri estratti su tutte le ruote:
•Bari: 51 – 62 – 27 – 44 – 28
•Cagliari: 73 – 24 – 23 – 48 – 43
•Firenze: 46 – 15 – 72 – 52 – 31
•Genova: 17 – 9 – 29 – 19 – 27
•Milano: 6 – 70 – 5 – 76 – 79
•Napoli: 51 – 16 – 26 – 11 – 48
•Palermo: 88 – 57 – 76 – 84 – 9
•Roma: 90 – 38 – 32 – 69 – 53
•Torino: 85 – 84 – 58 – 60 – 87
•Venezia: 14 – 41 – 26 – 90 – 52
•Nazionale: 40 – 24 – 59 – 1 – 46
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10eLotto del 24 marzo
Questi i 20 numeri vincenti:
6 – 9 – 14 – 15 – 16 – 17 – 24 – 27 – 38 – 41 – 46 – 51 – 57 – 62 – 70 – 73 – 84 – 85 – 88 – 90
•Numero oro: 51
•Doppio oro: 51 – 62
Extra: 5 – 11 – 19 – 23 – 26 – 29 – 32 – 44 – 48 – 52 – 58 – 60 – 69 – 72 – 76
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Superenalotto: numeri e jackpot
La combinazione vincente del 24 marzo è:
06 – 54 – 60 – 64 – 74 – 87
•Numero Jolly: 10
•Numero Superstar: 65
Jackpot del 24 marzo: 138.900.000 euro
Jackpot per la prossima estrazione del 26 marzo: 139.800.000 euro
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Le vincite
Nessun “6” né “5+1” centrato.
•Punti 5: 0 vincite
•Punti 4: 415 vincite da 595,83 euro
•Punti 3: 16.939 vincite da 36,71 euro
•Punti 2: 287.562 vincite da 6,27 euro
Per il Superstar:
•Punti 3SS: 83 vincite da 3.671,00 euro
•Punti 2SS: 1.415 vincite da 100,00 euro
•Punti 1SS: 9.144 vincite da 10,00 euro
•Punti 0SS: 21.157 vincite da 5,00 euro
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Numeri ritardatari Lotto
In vista della prossima estrazione del 26 marzo, questi i numeri più attesi:
•Roma: 81 (manca da 100 estrazioni)
•Bari: 41 (da 93)
•Nazionale: 22 (da 85)
•Firenze: 47 (da 83)
•Milano: 45 (da 83)
•Nazionale: 42 (da 79)
•Napoli: 40 (da 78)
•Nazionale: 87 (da 76)
•Roma: 80 (da 76)
•Bari: 11 (da 76)
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Numeri ritardatari Superenalotto
Per il prossimo concorso:
70 (da 64) – 59 (da 63) – 77 (da 55) – 28 (da 52) – 38 (da 49) – 82 (da 42)
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Il jackpot continua a crescere e si avvicina ai 140 milioni di euro, rendendo la prossima estrazione ancora più attesa dagli appassionati.