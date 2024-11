Mela e Serial Griller uniti per la solidarietà: dolcezza e sorrisi ai piccoli del Pausilipon

Anche quest’anno il binomio Associazione Mela-I Serial Griller si rinnova per una nobile causa: i due sodalizi avellani di nuovo insieme per donare un momento di dolcezza ai piccoli ospiti del Santobono-Pausilipon, l’ospedale pediatrico che si occupa delle cure e del sostegno di tanti bambini meno fortunati. Una iniziativa diventata oramai consolidata nel corso del tempo che vede protagoniste le due Associazioni più affermate del territorio baianese. “Dopo la serata benefica realizzata in collaborazione con l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli nella quale sono stati raccolti oltre tremila euro destinati alla ricerca, abbiamo voluto confermare la vicinanza al Pausilipon donando un piccolo pensiero direttamente ai degenti, nella speranza che possa essere di buon augurio verso la completa guarigione. Lo scopo dell’associazionismo e del volontariato è soprattutto realizzare progetti verso il prossimo e la MELA ha dimostrato nel corso degli anni di essere sempre in prima fila in questo ambito”, afferma Riccardo D’Avanzo. “I Serial Griller nascono sulla base di una passione che accomuna un gruppo di amici, e proprio per questo abbiamo ben chiara la necessità della solidarietà, del senso mutuale e dell’impegno sociale che dovrebbe essere alla base di ogni Associazione. Il nostro è sicuramente un piccolo gesto, una goccia d’acqua nel mare, ma ci conforta pensare di riuscire a regalare un sorriso a dei bambini e alle loro famiglie che vivono un momento difficile”, gli fa eco Pietro D’anna. Non solo Pausilipon però, poiché l’iniziativa solidale si estende anche alla Cooperativa Sociale Napoli Integrazione – RSA Santa Maria delle Grazie, una struttura all’avanguardia nel sostegno delle persone afflitte da disabilità motoria e neurologica. Un impegno costante e puntuale dunque da parte della Mela e de I Serial Griller, due sodalizi che operano in campi diametralmente opposti ma accomunati dall’impegno sociale e solidale, che ci tengono a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.