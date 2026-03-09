Avellino, apre “Pizzeria 290 Grammi”: l’11 marzo inaugurazione nel segno della tradizione e della qualità

AVELLINO – Una nuova realtà dedicata alla pizza sta per aprire le sue porte nel cuore della città. Mercoledì 11 marzo 2026, alle 19:30, inaugurerà ufficialmente Pizzeria 290 Grammi, il nuovo locale situato in Via Enrico Fioretti 5, pronto a diventare un punto di riferimento per gli amanti della pizza ad Avellino.

Il progetto nasce con un’idea precisa: offrire una pizza leggera, autentica e di alta qualità. Il nome stesso del locale richiama uno degli elementi centrali della proposta gastronomica: 290 grammi di impasto, studiati per garantire equilibrio, digeribilità e gusto.

Alla base dell’offerta ci sarà un impasto leggero, lavorato con attenzione e passione, e una filosofia che unisce tradizione, qualità delle materie prime e cottura in forno per esaltare i sapori della vera pizza artigianale.

L’inaugurazione sarà un momento di festa e convivialità: i titolari invitano cittadini, appassionati e curiosi a partecipare per brindare insieme e scoprire il nuovo locale, pensato come uno spazio accogliente dove condividere il piacere della buona pizza.

“L’attesa è finita” recita lo slogan dell’apertura, che promette di portare ad Avellino un nuovo punto di riferimento gastronomico per chi cerca gusto, semplicità e qualità.

L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 11 marzo alle 19:30, quando Pizzeria 290 Grammi aprirà ufficialmente le sue porte alla città, pronta ad accogliere i primi ospiti e a iniziare una nuova avventura nel panorama culinario avellinese.