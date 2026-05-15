Nola, al Mercato della Terra del 17 maggio il pisello centogiorni

Domenica 17 maggio, dalle ore 9 alle 13, la Villa Comunale di Nola ospiterà un nuovo appuntamento con il Mercato della Terra, iniziativa promossa ogni terza domenica del mese da Slow Food Agro nolano e dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali, alla promozione delle piccole realtà contadine e del consumo sostenibile.

Come di consueto, i visitatori potranno incontrare direttamente i produttori del territorio e acquistare prodotti genuini, stagionali e a chilometro zero, frutto di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle tradizioni locali. In esposizione frutta e verdura di stagione, pane e prodotti da forno, conserve, uova, miele, olio d’oliva, formaggi artigianali, legumi e altre eccellenze della terra.

Un’edizione particolarmente viva, che prevede alle ore 11 il Laboratorio del Gusto dedicato alla conoscenza e alla degustazione del pisello centogiorni del Vesuvio, con la partecipazione del produttore Antonio Avino dell’azienda agricola “Le Logge”. Il nome del pisello centogiorni è legato alla durata media del suo ciclo produttivo, è un legume caratterizzato dall’estrema dolcezza e dalla buccia tenera, presente soprattutto negli orti familiari e a rischio di estinzione, oggi tutelato come Presidio Slow Food.

Il Mercato della Terra rappresenta non solo un momento per fare la spesa, ma anche un’occasione di incontro, dialogo e conoscenza: uno spazio aperto dove il cibo diventa veicolo di cultura, identità, relazione tra produttori e cittadini.