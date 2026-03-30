BASKET. Impresa Baiano: espugnata la tana della capolista in un clima infernale

Vittoria pesantissima, di carattere e di squadra, per la Pallacanestro Baiano che conquista un successo straordinario sul campo della capolista Sala Consilina, imponendosi 61-59 al termine di una battaglia intensa, giocata in un palazzetto gremito e carico di entusiasmo. Un’affermazione che assume ancora più valore considerando le assenze importanti di De Feo e Cianci, superate con una prova collettiva di grande cuore, lucidità e personalità. Da sottolineare anche un dato significativo: Sala Consilina, fino a sabato, era imbattuta tra le mura amiche.

Baiano approccia la gara in maniera perfetta: ritmo alto, grande concentrazione e soprattutto mano caldissima dall’arco. Stefano Napolitano apre le danze con due triple consecutive, seguito da una bomba di Nicola che firma un immediato parziale di 9-0. L’impatto è devastante e costringe Sala Consilina a rincorrere. I padroni di casa reagiscono nel finale del primo quarto passando a una zona 3-2 che spezza un po’ il ritmo offensivo ospite, riuscendo a rientrare fino al 15-19 con cui si chiude la prima frazione.

Il secondo quarto è una vera e propria battaglia: intensità altissima, difese aggressive e continui ribaltamenti di fronte. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, senza che nessuna riesca a prendere il largo. Baiano mantiene comunque lucidità nei momenti chiave e riesce ad andare all’intervallo avanti 34-31, confermando solidità e capacità di gestione.

Nel terzo periodo Sala Consilina, spinta da un pubblico caldissimo e rumorosissimo, riesce più volte a trovare il pareggio. L’atmosfera è incandescente, quasi impossibile comunicare in campo, ma Baiano non perde la testa. Ogni tentativo di rimonta viene respinto con piccoli ma decisivi parziali di 4-5 punti. A trascinare gli ospiti è ancora uno straordinario Stefano Napolitano, protagonista di una serie di arresti e tiri praticamente perfetti. Il terzo quarto si chiude con Baiano avanti di 5 lunghezze.

L’ultimo quarto è pura tensione: equilibrio totale, possessi pesanti e ogni errore che può fare la differenza. Baiano resta avanti, ma Sala Consilina non molla mai. Nel finale, sul +3 per gli ospiti e a 10 secondi dalla sirena, arriva la scelta tattica: fallo sistematico per evitare la tripla del pareggio. Dalla lunetta i padroni di casa fanno 1/2, ma conquistano il rimbalzo offensivo e costruiscono un tiro da tre. Ne nasce una mischia furibonda, palla fuori e possesso ancora per Sala a 0.5 secondi dalla fine. Ultimo schema per il tiro della vittoria, ma la difesa di Baiano è perfetta: il tiro non arriva o non trova il bersaglio, e può partire la festa.

Una vittoria costruita con grinta, qualità e sangue freddo nei momenti decisivi. Baiano dimostra di essere squadra vera, capace di soffrire e colpire al momento giusto, anche in condizioni difficili. Un successo che vale tantissimo, non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale e la consapevolezza.

Ora lo sguardo è già rivolto al futuro.

Ci aspettano 3 partite, 3 finali: vincerle tutte significherebbe conquistare con certezza il secondo posto, anche alla luce dello scontro diretto che, non nella prossima ma nella successiva giornata, vedrà affrontarsi proprio Sala Consilina e Siano, attualmente in vetta.

Per questo motivo, la squadra ha bisogno del supporto di tutti. Invitiamo tutta la popolazione a stare vicino ai ragazzi e a sostenerli nel prossimo impegno casalingo. Il campionato si fermerà questo weekend per la Santa Pasqua, ma si tornerà in campo sabato 11 aprile, quando al palazzetto arriverà Cava de’ Tirreni.

Serve il pubblico delle grandi occasioni. Serve Baiano.