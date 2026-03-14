AVELLA. Il Vocal Group Casa Sanremo al Concerto dei Vincitori del Premio “Semplicemente Suono – Preside Capossela”

Ieri sera, gli alunni dei “Vocal Group Casa Sanremo” hanno preso parte al Concerto dei Vincitori del Concorso “Semplicemente Suono- Premio Preside Capossela”, ospitato presso il Centro Congressi Don Alberto De Simone di Summonte (Avellino), in rappresentanza del coro che lo scorso anno è risultato primo della sua categoria per l’ I.C Mons.P.Guerriero di Avella. L’evento, magistralmente coordinato dagli organizzatori dell’ I.C Mercogliano, nasce per premiare le eccellenze musicali delle scuole irpine, riunendo dunque realtà musicali diverse ed offrendo un’occasione concreta di confronto e di ascolto reciproco nell’ambito della promozione e diffusione della Musica colta e non solo. Il Vocal group CasaSanremo, nato da una felice e proficua intuizione del Dirigente Scolastico Andrea Amoroso, sempre pronto ad accogliere nuove iniziative volte alla valorizzazione dell’ offerta formativa dell’ istituto avellano, ha presentato il proprio repertorio in una cornice organizzativa ben strutturata, con un pubblico attento e partecipe.