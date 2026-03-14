Mercogliano, due furti in poche ore e aggressione ai Carabinieri: due indagati rischiano il processo

Due furti commessi nel giro di poche ore e, subito dopo, l’aggressione ai Carabinieri che li avevano fermati. Sono le accuse che la Procura della Repubblica di Avellino contesta a due cittadini marocchini di 31 e 37 anni, residenti a Monteforte Irpino, ora a rischio processo.

Il pubblico ministero Antonella Salvatore ha infatti firmato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, contestando ai due indagati tre diversi capi di imputazione: furto aggravato con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo furto al supermercato

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero messo a segno un primo colpo all’interno di un supermercato di Mercogliano. Approfittando di un momento di distrazione del personale addetto alle vendite, si sarebbero impossessati di prodotti alimentari e ittici per un valore complessivo di circa 100 euro.

Il furto sarebbe stato commesso con destrezza, circostanza che rappresenta un’aggravante, trattandosi di merce esposta alla pubblica vendita.

Il secondo colpo in un negozio di abbigliamento

Nella stessa giornata, secondo l’accusa, i due avrebbero replicato lo stesso schema in un negozio di abbigliamento, riuscendo a sottrarre alcuni capi di vestiario con la stessa modalità: distrazione del personale e appropriazione della merce.

Anche in questo caso viene contestata l’aggravante della destrezza e delle cose esposte alla pubblica fede.

L’aggressione ai Carabinieri

La situazione sarebbe poi degenerata quando i Carabinieri della Compagnia di Avellino sono riusciti a intercettare i due uomini.

Nel tentativo di evitare l’identificazione e sottrarsi alle accuse di furto, i due avrebbero reagito con violenza, spingendo e colpendo con calci un brigadiere e un appuntato, cercando così di guadagnarsi la fuga.

Per questo episodio è stata contestata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Ora la decisione sul processo

Con la chiusura delle indagini preliminari, i due indagati rischiano ora di essere rinviati a giudizio davanti al tribunale di Avellino.

Come previsto dalla legge, le accuse sono al momento ipotesi investigative e dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento giudiziario.