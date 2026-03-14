San Giorgio a Cremano, blitz antidroga nel centro cittadino: arrestato un 17enne, complice in fuga

Un’operazione antidroga dei Carabinieri ha portato alla scoperta di una vera e propria base operativa per lo spaccio nel centro di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Durante il blitz è stato arrestato un ragazzo di 17 anni, incensurato, mentre proseguono le ricerche di un complice riuscito a fuggire.

L’intervento dei militari è avvenuto nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

La piazza di spaccio scoperta in un vicolo di corso Garibaldi

L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su una stradina nei pressi di corso Garibaldi, dove erano stati notati movimenti sospetti compatibili con un’attività di spaccio.

Dopo una fase di osservazione, i militari hanno deciso di intervenire facendo irruzione in un locale utilizzato come base operativa. L’accesso era protetto da una pesante porta blindata in ferro e da un sistema di videosorveglianza installato all’esterno, che permetteva agli spacciatori di controllare l’arrivo di eventuali pattuglie.

Approfittando dell’apertura della porta da parte di una persona in uscita, i Carabinieri sono riusciti a bloccare la chiusura e a entrare nel locale.

All’interno una vera centrale dello spaccio

Una volta dentro, i militari si sono trovati di fronte a un ambiente organizzato come una centrale di controllo per l’attività di spaccio. Due persone erano sedute dietro una scrivania mentre monitoravano le immagini provenienti dalle telecamere esterne su uno schermo.

Durante le concitate fasi dell’intervento, uno dei due è riuscito a darsi alla fuga tra i vicoli della zona, mentre il diciassettenne è stato bloccato.

Droga, contanti e materiale per il confezionamento

La successiva perquisizione ha portato al sequestro di circa 35 grammi di cocaina e hashish già suddivisi in dosi, pronti per essere venduti. Addosso al minore sono stati trovati 200 euro in contanti, mentre all’interno del locale i militari hanno rinvenuto altri 380 euro custoditi in una cassetta di sicurezza.

Sul tavolo erano presenti anche bilancini di precisione, involucri in cellophane, cucchiaini e strumenti utilizzati per il taglio delle sostanze, segno di un’attività organizzata.

Sugli scaffali del locale sono state trovate ulteriori confezioni di droga conservate sottovuoto per un peso complessivo di circa 212 grammi.

Sequestrato anche l’intero sistema tecnologico utilizzato per l’attività: telecamere, monitor, lettore DVD e due telefoni cellulari.

Il minorenne arrestato, indagini in corso

Al termine dell’operazione il diciassettenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso il Centro di accoglienza dei Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per identificare il complice fuggito e ricostruire l’intera rete di spaccio attiva nella zona.

Il blitz ha consentito di smantellare una base operativa dello spaccio nel pieno centro cittadino, che secondo gli investigatori operava da tempo nel quartiere sfruttando un sistema di controllo e sorveglianza per eludere i controlli delle forze dell’ordine.