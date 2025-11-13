Il paese vissuto e narrato: a Visciano un viaggio nella memoria con la ristampa del libro di Sebastiano Angieri

VISCIANO – Un tuffo nella memoria collettiva, nel legame affettivo con il territorio e nelle radici culturali di una comunità. È questo il senso dell’incontro che si terrà venerdì 14 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la Chiesa Laicale di San Sebastiano, promosso dall’UNITRE di Visciano, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco – Biblioteca Comunale “Alfonsina D’Elia”.

Fulcro dell’evento sarà la ristampa anastatica, in 100 copie numerate, del volume La realizzazione di un sogno di Sebastiano Angieri, pubblicato originariamente a Roma nel 1956 e considerato uno dei primi testi a restituire un ritratto intimo e affettuoso del paese di Visciano.

Un libro che racconta un paese e un’epoca

L’opera, di natura autobiografica, intreccia il racconto personale dell’autore con la descrizione del contesto sociale e culturale dell’Italia del dopoguerra. Ne emerge un paese vivace, attraversato da tradizioni, speranze, fatiche quotidiane e un forte senso di appartenenza.

Il titolo, emblematico, allude al filo sentimentale che segna la vita dell’autore, collegando l’esperienza privata al cammino di crescita umana e culturale che lo lega al suo paese d’origine.

Una serata tra testimonianze, letture e memoria condivisa

L’incontro proporrà testimonianze, monologhi, poesie, canzoni, filmati e letture, per ricreare l’atmosfera dell’Italia degli anni ’50 e far dialogare idealmente Roma e Visciano, la storia nazionale e la microstoria locale.

L’obiettivo è quello di riscoprire il valore della narrazione come strumento di formazione, identità e comunità: leggere insieme per ricordare, riconoscersi, emozionarsi.

Un invito aperto a tutti

La serata è aperta all’intera cittadinanza, con l’intento di offrire un momento di condivisione culturale e un’occasione di riscoperta delle proprie radici.

A coordinare e promuovere l’iniziativa sono la prof.ssa Lucia Giacomino, direttrice dei corsi e delle attività formative UNITRE, e il prof. Domenico Montanaro, presidente dell’associazione.

L’appuntamento si inserisce nel Modulo Formativo “Paese – Il paese vissuto e narrato”, percorso dedicato a valorizzare la memoria locale come patrimonio vivo e partecipato.