U.S. Avellino 1912 – Programma allenamenti di questo fine settimana

L’U.S. Avellino 1912 comunica il calendario delle sedute di allenamento relative a questa settimana.
La squadra lavorerà secondo il seguente programma:
Giovedì 13 novembre
Allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse)
Venerdì 14 novembre – doppia seduta
Allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine)
Allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse)
Sabato 15 novembre
Allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse)
Domenica 16 novembre
Giorno di riposo settimanale