Il nocciolo e le strade dei forni. Itinerari del gusto a Marzano di Nola

Appuntamento a Marzano Di Nola, provincia di Avellino, dove, sabato 28 Settembre a partire dalle 19.00 sarà in programma la 18esima edizione “Il Nocciolo e le strade dei forni” organizzata dal Comune di Marzano Di Nola. Marzano di Nola, un paese incastonato tra piccole montagne e amene colline, è un borgo storico di origine etrusca, immerso nella natura tra vigneti e noccioleti che ogni anno da vita a questo grande evento, ricco itinerario culturale, dedicato alla tradizione e alla degustazione dei prodotti tipici. Un programma intenso dedicato a tutti, in grado di coinvolgere turisti, visitatori e abitanti del territorio che durante il percorso ritrovano la propria identità locale. Un’ottima occasione per conoscere da vicino una terra antica del nocciolo passeggiando tra le vie del centro storico, dove si alternano spazi dedicati ai prodotti tipici, spazi dedicati all’artigianato e spazi dedicati all’arte tra mostre e musica popolare.

Un’esperienza unica, autentica e indimenticabile per chiunque ami le tradizioni culturali, il buon mangiare, il buon bere, la natura e ovviamente la nocciola!