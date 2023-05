Il Karma di Marianna Venuti: natura, territorio, persone e vini di pregio questa è la filosofia dell’imprenditrice irpina.

Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento 2023

di Saverio Bellofatto

L’azienda “Marianna Venuti” nasce nel 2013 con l’obiettivo di produrre vini di pregio, seguendo un percorso alternativo che vede il vino come materia viva capace, se opportunamente stimolata, di entrare in sintonia con l’energia che ci circonda. L’azienda è ubicata in una bellissima e amena località a ridosso del fiume Calore verso il quale degrada tra vigne e boschetti, con lo sfondo dei monti Picentini da un lato ed il piccolo borgo di Luogosano dall’altro. Particolare attenzione alla struttura essenziale ed elegante una cantina dall’architettura moderna, perfettamente integrata nel territorio, circondata dal vigneto e dominata da ampie vetrate come segno di continuità e connessione tra la l’uomo e la natura, tra presente e passato. Caratterizzata da un’ampia copertura con tetto ventilato, pannelli fotovoltaici, un sistema di recupero delle acque piovane e di un impianto di fitodepurazione per la depurazione naturale dei reflui, è stata progettata secondo criteri di architettura bioclimatica, ampliando la struttura esistente, in modo da avere un unico complesso diviso in aree funzionali collegate tra loro, studiate per l’ordinato ed igienico svolgimento delle attività.

Come afferma la talentuosa imprenditrice irpina: “tutto è permeato da un senso di pace e di equilibrio ….

l’acqua che dalle sorgenti attraversa la terra plasmandone le pietre fino ad arrivare al fiume, in un tratto in cui le fredde acque del fiume Calore si sono ormai fuse con quelle calde del fiume Fredane, creando una condizione climatica unica che combinata alla terra argillosa e ricca di sassi, tipica della zona “Piesco” danno luogo ad una simbiosi perfetta da cui nasce la mia uva e il mio vino.”

Grandi risultati Marianna Venuti è riuscita a raggiungerli non solo nello sviluppo di una idea imprenditoriale unica nel suo genere, ma anche attraverso un impegno concreto nello sviluppo socio-culturale ed economico della sua terra, l’Irpinia, come Vicepresidente della Camera di Commercio di Avellino, Vicepresidente del Consorzio di Tutela Vini D’Irpinia, Presidente Donna Impresa Coldiretti Avellino, membro del gruppo nazionale di lavoro vino e componente della giunta di Unioncamere Campania.

Ha ricevuto il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento 2023 “ Eccellenze Imprenditoriali e Culturali della Campania”