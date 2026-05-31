Comiziano, successo per la prima serata della Sagra della Ciliegia: tradizione e sapori sotto “o’ per e ciras”

COMIZIANO – Grande partecipazione per la prima serata della Sagra della Ciliegia “Ce verimm sotto o’ per e ciras”, l’evento che da ieri anima il centro di Comiziano celebrando uno dei frutti simbolo del territorio e le tradizioni ad esso legate.

Fin dalle prime ore della serata, piazza e stand gastronomici sono stati presi d’assalto da cittadini e visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi, attratti dall’atmosfera festosa e dalle numerose specialità proposte dagli organizzatori. La manifestazione, in programma fino al 2 giugno, punta a valorizzare la cultura della ciliegia attraverso la gastronomia, il folklore e i momenti di aggregazione.

Tra le proposte più apprezzate figurano i fusilli con ciliegia, le costine di maiale in agrodolce con ciliegie, il Prosecco Cherry e numerose altre pietanze preparate secondo la tradizione locale. Non sono mancati dolci tipici, graffe, granite e prodotti che hanno permesso ai visitatori di riscoprire sapori autentici e ricette legate alla storia del territorio.

Particolarmente suggestivo il ciliegio simbolico allestito in piazza, attorno al quale si sono svolti momenti di incontro e convivialità. Un richiamo alle antiche usanze contadine che vedevano proprio il ciliegio come luogo di ritrovo e socializzazione.

La prima serata ha confermato il forte legame della comunità con questa tradizione, trasformando Comiziano in un punto di riferimento per gli amanti delle sagre e delle eccellenze gastronomiche locali. L’affluenza registrata lascia ben sperare anche per i prossimi appuntamenti, che accompagneranno residenti e visitatori fino alla conclusione della manifestazione prevista per il 2 giugno.

Un evento che unisce gusto, identità e memoria, riportando al centro della scena una delle produzioni più caratteristiche del territorio e offrendo un’occasione di festa e condivisione per tutta la comunità.