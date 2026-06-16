Calcio, Francesco Sgambati saluta il Montemiletto dopo quattro stagioni: “Un percorso che mi segnerà per sempre”

BAIANO/MONTEMILETTO – Si chiude dopo quattro anni l’esperienza di Francesco Sgambati alla guida del Montemiletto. Con un lungo messaggio pubblicato sui social, il tecnico baianese ha annunciato il termine del suo percorso con la società irpina, affidando ai tifosi e all’ambiente gialloverde parole cariche di emozione e gratitudine.

“È arrivato il momento di salutare il Montemiletto e di interrompere un percorso che mi segnerà per sempre”, scrive Sgambati, ripercorrendo quattro stagioni vissute intensamente tra sacrifici, tensioni, critiche, delusioni ma anche gioie, soddisfazioni e rapporti umani destinati a durare nel tempo.

L’allenatore ha sottolineato il forte legame creatosi con la società, definita una vera famiglia, capace di affrontare ogni sfida senza mai tirarsi indietro. Un percorso che, come lui stesso evidenzia, è stato caratterizzato da passione, appartenenza e rispetto per una maglia che ha sempre onorato con il massimo impegno.

Nel suo saluto, Sgambati ha rivolto un pensiero speciale allo staff e a tutte le persone che hanno condiviso con lui allenamenti, trasferte, vittorie e sconfitte, costruendo rapporti che vanno ben oltre il rettangolo di gioco.

Particolarmente sentito il ringraziamento al presidente del Montemiletto, figura che il tecnico considera tra le più importanti del suo percorso umano e sportivo.

“Nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili non mi ha mai fatto mancare fiducia e questo non lo dimenticherò mai”, ha scritto l’allenatore, evidenziando il rapporto di stima reciproca costruito nel corso degli anni.

Un addio che lascia spazio alla commozione ma anche alla consapevolezza di aver dato tutto per la causa gialloverde. “Vado via con la serenità di chi sa di aver dato tutto, con la coscienza pulita e con tanti ricordi nel cuore”, conclude Sgambati.

Si chiude così un capitolo importante per il Montemiletto e per il tecnico baianese, protagonista di quattro stagioni che resteranno impresse nella storia recente della società irpina.