Terremoto in Campania: nuova scossa registrata nel casertano

Un’altra scossa di terremoto ha colpito la Campania, proseguendo la serie di eventi sismici registrati negli ultimi giorni. Dopo le due scosse rilevate in provincia di Avellino, a Montecalvo Irpino, sabato sera (alle 19:49 e alle 20:15, rispettivamente di magnitudo 2.8 e 2.6), questa volta è toccato al casertano.

Nella serata di ieri, una scossa di magnitudo 2.5 è stata rilevata a Roccamonfina, con coordinate geografiche 41.3020 N, 13.9960 E e ad una profondità di 5 km. L’evento è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma.

La scossa è stata percepita dalla popolazione della zona, generando apprensione e spavento. Tuttavia, così come accaduto in Irpinia nei giorni precedenti, non si registrano danni a persone o edifici.

L’area interessata dagli eventi sismici, che include sia l’Irpinia che il casertano, è notoriamente soggetta ad attività sismica.