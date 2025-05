Giusy Ferreri in concerto ad Avella: tappa irpina del tour 2025 in Piazza Municipio

AVELLA (AV) – Grande attesa ad Avella per il concerto evento di Giusy Ferreri, in programma l’11 settembre 2025 in Piazza Municipio, nell’ambito del suo tour live 2025. La data avellana si inserisce nel calendario ufficiale dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, festa patronale tra le più sentite e partecipate del territorio.

Un’occasione speciale che unisce musica e tradizione religiosa, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico d’eccezione per uno degli eventi più attesi dell’anno.

La cantautrice siciliana, dalla voce graffiante e inconfondibile, porterà ad Avella tutti i suoi grandi successi – da “Non ti scordar mai di me” a “Novembre”, da “Roma-Bangkok” a “Volevo te” – insieme a brani più recenti del suo repertorio.

Piazza Municipio si prepara così a diventare il cuore pulsante di una serata carica di energia, emozioni e condivisione, che unirà cittadini, pellegrini e visitatori in un’atmosfera di festa e spettacolo.