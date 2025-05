Lauro si prepara alla IV Cicloturistica Vallo di Lauro: in arrivo il Memorial Carmine Notaro

LAURO (AV) – Tutto pronto a Lauro per il ritorno della IV Cicloturistica Vallo di Lauro – Memorial Carmine Notaro, l’atteso evento sportivo che unisce passione per il ciclismo, divertimento e solidarietà, in programma il 17 e 18 maggio 2025.

Organizzato dal team Bikers on the Road e con il supporto del Centro Sportivo Italiano, l’evento gode del patrocinio del Comune di Lauro e di altri enti locali. La manifestazione è ormai diventata un appuntamento fisso nel panorama cicloturistico irpino, capace di richiamare atleti, famiglie e appassionati da tutto il territorio campano.

La giornata di sabato sarà ricca di appuntamenti per grandi e piccoli. A Piazza Lancellotti, dalle 15:00 alle 20:00, si svolgeranno attività ludiche e ricreative tra cui:

gonfiabili per bambini

campetto da basket

mini bike park

visite mediche gratuite

stand espositivi

gastronomia locale

La serata proseguirà dalle 20:00 alle 23:00 con DJ set, panini e birra a cura del Comitato Festa Lauro 2025, per un momento di aggregazione all’insegna della musica e della convivialità.

In contemporanea, alle 16:30, presso il Camp Night di Migliano, è in programma un’amichevole di calcio a 5 tra Lauro e Saviano, a testimonianza del valore sportivo e comunitario dell’evento.

Il Memorial Carmine Notaro è dedicato alla memoria di una figura cara alla comunità, e rappresenta un’occasione per promuovere non solo lo sport, ma anche la valorizzazione del territorio del Vallo di Lauro. La domenica sarà dedicata alla vera e propria cicloturistica, con il percorso su due ruote che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della zona.

Per ulteriori informazioni e contatti, è disponibile il numero WhatsApp: 393 43 43 826.