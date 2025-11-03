Guerriero (PMI INTERNATIONAL): “Le micro e piccole imprese italiane restano un patrimonio unico, ma serve più organizzazione per crescere all’estero”

“Le piccole e medie imprese italiane, e in particolare le micro imprese, rappresentano il cuore del Made in Italy: realtà di altissima qualità, con una storia e un artigianato autentici, ma spesso prive di una struttura organizzativa adeguata per competere sui mercati esteri.”

Lo afferma Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale e Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL, sottolineando che “l’Italia è una potenza esportatrice, ma esprime solo in parte la sua enorme potenzialità”.

Guerriero evidenzia inoltre “la mancanza di un efficace collegamento tra imprenditoria e comunicazione istituzionale” e richiama la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni e associazioni di categoria “per aiutare gli imprenditori a orientarsi nella giungla di opportunità e strumenti disponibili”.

“PMI INTERNATIONAL – conclude Guerriero – lavora ogni giorno per accompagnare le imprese italiane nel loro percorso di crescita e internazionalizzazione, rafforzando così il Sistema Italia e il valore del Made in Italy nel mondo.”

Comunicato stampa