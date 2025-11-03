Terzigno celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il Comune di Terzigno si prepara a celebrare il 4 novembre, una data simbolo per l’Italia, dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia ufficiale si terrà presso il Monumento di Piazza Troiano Caracciolo del Sole, con inizio alle ore 11:00. L’evento rappresenta un momento di riflessione e riconoscenza verso tutti coloro che hanno servito e continuano a servire il Paese nelle Forze Armate, custodendo i valori di libertà, democrazia e solidarietà nazionale.

Alla commemorazione prenderanno parte autorità civili, militari e religiose, insieme alle associazioni d’arma, agli studenti e ai cittadini. Sarà l’occasione per rendere omaggio ai caduti e per riaffermare il valore dell’unità nazionale, ricordando il sacrificio di chi ha contribuito alla costruzione dell’Italia di oggi.

L’iniziativa è promossa dal Sindaco Francesco Ranieri e dall’Amministrazione comunale di Terzigno, che invitano tutta la cittadinanza a partecipare.

“Il 4 novembre – ha sottolineato il Sindaco Ranieri – è una giornata che ci unisce nella memoria e nel riconoscimento di chi ha difeso la nostra Patria. Celebrare questa ricorrenza significa ribadire il nostro impegno per un’Italia unita, libera e solidale.”