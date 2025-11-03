L’Estate di San Martino: quando novembre profuma ancora d’autunno e di sole

Ogni anno, intorno all’11 novembre, il calendario regala qualche giorno di clima mite e cielo sereno: è la celebre Estate di San Martino, un periodo che da secoli affascina contadini, meteorologi e amanti delle tradizioni popolari.

Un piccolo miracolo atmosferico che interrompe per un attimo i primi freddi dell’autunno, portando con sé un tepore che profuma di mosto e di castagne.

Il nome deriva da San Martino di Tours, vescovo francese vissuto nel IV secolo.

Secondo la leggenda, durante un giorno di pioggia e vento, Martino incontrò lungo la strada un mendicante infreddolito. Mosso a compassione, tagliò con la spada il suo mantello e ne donò metà all’uomo.

Subito dopo, le nuvole si diradarono e il cielo tornò sereno: da allora, si dice che ogni anno, intorno all’11 novembre, il clima si addolcisca in ricordo del gesto di carità del santo.

L’Estate di San Martino è anche sinonimo di vino novello, di castagne arrostite e di feste contadine.

Un tempo, l’11 novembre segnava la fine dei raccolti e l’inizio dei nuovi contratti agricoli: non a caso, i proverbi popolari raccontano che “A San Martino, ogni mosto diventa vino” o che “Per San Martino si lascia il vecchio e si prova il nuovo”.

In molte regioni italiane, da Nord a Sud, si organizzano ancora sagre e fiere dedicate al santo, tra brindisi, caldarroste e musica popolare.

Dal punto di vista scientifico, l’Estate di San Martino è spiegata come un periodo di alta pressione atmosferica che può verificarsi nel Mediterraneo tra la fine di ottobre e la metà di novembre.

Questo anticiclone porta temperature più miti e giornate di sole dopo le prime perturbazioni autunnali.

Non sempre si manifesta con la stessa intensità, ma quando accade, è una parentesi luminosa prima dell’arrivo del vero inverno.

Al di là del folklore e delle spiegazioni meteo, l’Estate di San Martino rappresenta anche un simbolo di speranza e calore umano.

Come il gesto del santo, è un invito a riscoprire la generosità, a condividere ciò che si ha e a godersi gli ultimi giorni di luce prima della stagione fredda.

Così, tra un bicchiere di novello e un raggio di sole pomeridiano, novembre ci regala ancora un piccolo assaggio d’estate — breve, ma capace di scaldare il cuore.