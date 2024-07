GROTTAMINARDA. “COME UN CUORE D’AFRICA”: MARIO ALTAVILLA RACCOGLIE IN UN VOLUME LA SUA ESPERIENZA DA VOLONTARIO IN CAMERUN

Ancora un appuntamento con la lettura nell’ambito dell’Estate Grottese 2024 con la Presentazione del libro di Mario Altavilla “Come un cuore d’Africa”, diario di viaggio della sua esemplare esperienza da volontario nel Camerun.

L’appuntamento è per giovedì 18 luglio alle ore 20:00 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore di Grottaminarda.

Dopo i saluti di Don Rosario Paoletti, Parroco di Santa Maria Maggiore, del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, dell’Editore Silvio Sallicandro, l’intervista all’autore da parte di Angela Vitale, Editor e correttrice di bozze.

Edito da “Delta 3” il libro “Come un cuore d’Africa”, è il racconto di come un’esperienza di viaggio possa diventare un’esperienza di vita vera e a passi lenti si attacchi allanima. Dunque un diario di emozioni, sentimenti, riflessioni per una gioia vissuta di cui l’autore sa rendere grazie.

L’iniziativa gode il patrocinio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e del Comune di Grottaminarda. Tra l’altro lo scorso anno (agosto 2023) Mario Altavilla che è un atleta ed un istruttore, ha ricevuto il premio istituito dal Comune di Grottaminarda “Atleta dell’Anno”, proprio per l’impegno, da volontario in Africa, nel portare le discipline sportive tra i bambini ed i ragazzi del Camerun. Già in quell’occasione raccontò al pubblico un po’ della sua esperienza, nata per caso durante il tragitto verso l’aeroporto per accompagnare suor Victorine in procinto di partire per l’Africa, adesso sarà molto interessante ed intenso ritrovarla nel dettaglio nero su bianco in questo suo lavoro letterario.

(Comunicato stampa)