Forino (Av): Soddisfazione del Dirigente Provinciale di Forza Italia Benito Giliberti per questa nuova stagione politica aperta in Irpinia dal partito del quale fa parte

Il dirigente provinciale di Forza Italia, dott. Benito Giliberti, si dice entusiasta di questa nuova stagione aperta da Forza Italia in provincia di Avellino.

Il dirigente azzurro ringrazia il *Prof. Carmine De Angelis* per il contributo dato a Forza Italia in questa provincia negli ultimi anni ed è certo che come vice coordinatore regionale continuerà a lavorare egregiamente per il bene del partito.

Lo stesso Giliberti, ringrazia l’On. Martusciello per l’ottima gestione del partito in Campania e per la sua lungimiranza ad individuare come figura di riferimento per l’Irpinia il presidente D’Agostino *ed auspica di vedere presto lo stesso Martusciello Governatore della Regione Campania* , anche perché Giliberti fa notare, che le recenti elezioni europee , possono considerarsi come le primarie del centro destra in Campania e Martusciello ne è uscito senza dubbio vincitore.

Poi si sofferma a lungo sulla figura del *presidente D’Agostino* evidenziando che la sua storia parla da sola. Giliberti è sicuro che grazie alla guida del presidente D’Agostino, il partito in Irpinia crescerà ancora con più evidenza, affermando che ovunque si impegni, D’ Agostino porta entusiasmo : così nel mondo imprenditoriale, nel mondo dello sport ed è così in politica, basta pensare che alle europee è stato l’irpino più votato in Irpinia.

Giliberti è anche orgoglioso dei due vice commissari, dell’On. Rubano e della dottoressa Franciosa Giuliana, affermando che *l’On. Rubano* sta facendo un ottimo lavoro sia come parlamentare e sia come vice coordinatore campano . Lo stesso ha inoltre parole di enorme stima per la sua amica la *dottoressa Giuliana Franciosa,* affermando che è una figura di riferimento per Forza Italia in questa provincia e non solo, una dirigente sempre presente e disponibile per il partito.

Per Giliberti grazie al presidente D’Agostino e ai suoi due vice ci sono tutte le condizioni per portare Forza Italia ad essere protagonista in questa provincia. Alla stessa maniera ringrazia il Presidente per aver assunto l’onere di guidare il partito provinciale e gli assicura il suo massimo sostegno.

Il dirigente azzurro si dice anche fiero e orgoglioso della giovanile del partito in Irpinia affermando che è guidata con massimo impegno e dedizione da *Cavaliere Antonio* .

Giliberti rimarca che “Forza Italia è nata dalla libertà, nella libertà e per la libertà, perché l’Italia, la Campania e l’Irpinia possano essere sempre più moderne, libere, giuste, prospere, autenticamente solidali” *e ricorda che è aperto il tesseramento che si concluderà il prossimo ottobre invitando tutti coloro che si rispecchiano nei valori di Forza Italia a tesserarsi.*

Infine fa presente che Forza Italia si richiama alla più grande forza politica europea, il Partito dei Popoli europei (The European People’s Party) e che soprattutto in Irpinia Forza Italia esiste, resiste e cresce. Daniele Biondi