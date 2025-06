Grande successo per la Giornata della Prevenzione a Mugnano del Cardinale: effettuate 150 visite senologiche gratuite. Video

Mugnano del Cardinale (AV), 15 giugno 2025 – Si è conclusa con numeri straordinari e un’altissima partecipazione la Giornata della Prevenzione organizzata dall’Associazione AMOS Partenio, con il patrocinio del Comune di Mugnano del Cardinale, che si è svolta nel pomeriggio presso la sede del Consorzio dell’Ambito A6 – Piano di zona in via Campo.

Sono state ben 150 le visite senologiche gratuite effettuate durante l’iniziativa, curate con professionalità e dedizione dal dottor Carlo Iannace che ancora una volta si sono messi a disposizione della comunità per promuovere la cultura della prevenzione.

L’evento ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo, segno evidente di quanto sia viva e sentita l’esigenza di iniziative sanitarie accessibili e territoriali, in particolar modo in aree in cui l’offerta di servizi può risultare discontinua o distante.

La giornata nasce anche dalla spinta di numerose pazienti del Mandamento, seguite dal dottor Iannace, che hanno espresso il desiderio di un appuntamento dedicato alla prevenzione. Una richiesta che ha trovato terreno fertile grazie alla pronta adesione dell’amministrazione comunale e all’impegno concreto dell’assessore Fulvio Litto, operatore sanitario presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione operativa dell’iniziativa.

L’organizzazione ha garantito un accesso ordinato e su prenotazione, nel rispetto dell’orario assegnato a ciascun paziente. Le visite, individuali e riservate, si sono svolte in un clima sereno e professionale, con la possibilità di essere accompagnati solo in caso di minori o persone non autosufficienti.

Alla luce dell’entusiasmo riscontrato e della grande affluenza, l’AMOS Partenio ha annunciato l’intenzione di replicare l’esperienza con nuove giornate dedicate alla prevenzione, non solo in ambito senologico ma anche in altri settori specialistici, proseguendo così nella sua missione di sensibilizzazione e supporto attivo alla salute dei cittadini.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra volontariato, istituzioni e operatori sanitari, che dimostra quanto si possa fare – concretamente – per la salute pubblica, quando ci si muove insieme, con competenza e spirito di servizio.