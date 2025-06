Mugnano del Cardinale: intervista al sindaco Alessandro Napolitano su emergenza idrica ed antenna 5G

Mugnano del Cardinale (AV), 15 giugno 2025 – La carenza idrica che ha interessato diverse zone del paese nei giorni scorsi, l’arrivo dell’estate con le sue criticità, e la questione dell’antenna 5G in località Calabricita: sono questi i temi principali al centro dell’intervista esclusiva al sindaco di Mugnano del Cardinale, il dott. Alessandro Napolitano, rilasciata ai nostri microfoni.

In un momento in cui la cittadinanza esprime forte preoccupazione per i disagi legati all’acqua, il primo cittadino ha voluto fare chiarezza.