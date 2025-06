Sperone celebra l’arrivo dell’estate con la Festa della Musica: appuntamento il 21 giugno in piazza Luigi Lauro

SPERONE – La musica torna protagonista nel cuore del paese: sabato 21 giugno alle ore 21:00, piazza Luigi Lauro ospiterà la Festa della Musica, un evento all’insegna dell’arte, dell’intrattenimento e della condivisione.

Organizzata dalla Pro Loco di Sperone con il patrocinio del Comune e promossa a livello nazionale dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), l’iniziativa si inserisce in un grande progetto culturale che coinvolge centinaia di piazze in tutta Italia, celebrando la musica come linguaggio universale e occasione di incontro tra le persone.

La serata vedrà la partecipazione di numerosi cantanti e artisti locali e non, pronti ad animare il centro cittadino in occasione del solstizio d’estate.

A guidare la direzione artistica e l’organizzazione dell’evento é stato Francesco Mauro, musicista e artista del territorio, che ha messo a disposizione la propria esperienza e creatività per dare vita a una serata ricca di emozioni.

«L’obiettivo è stato fin dall’inizio quello di creare un momento di aggregazione per il paese, valorizzando il talento locale e trasformando la piazza in un palcoscenico vivo – ha spiegato Francesco Mauro –. La Festa della Musica è un’occasione per riscoprire la bellezza dello stare insieme attraverso la cultura. È stato un lavoro lungo, fatto di incontri, scelte artistiche e tanta passione, ma vedere l’entusiasmo delle persone, l’energia che si respira intorno all’evento, ripaga ogni sforzo. Da artista, credo che la musica abbia un potere unico: quello di unire, raccontare, emozionare. Sperone merita eventi di qualità, e investire in iniziative culturali è un modo concreto per far crescere la comunità, soprattutto coinvolgendo i giovani.

La serata promette emozioni, ritmo e coinvolgimento, con un programma pensato per tutte le età. Un invito aperto a cittadini, visitatori e curiosi per vivere una notte di note e festa sotto le stelle.