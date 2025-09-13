Gite fuori porta in Irpinia: 6 mete da scoprire in auto in un giorno

Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana e di respirare un po’ di aria buona senza allontanarti troppo dalla città? Allora l’Irpinia è assolutamente una meta ideale. Selvaggia, autentica e ancora poco battuta dal turismo di massa, questa zona dell’entroterra campano regala paesaggi, borghi e sapori tutti da non perdere.

Ecco, quindi, 6 mete da scoprire in Irpinia che potresti includere in un breve viaggio on the road. E se non hai un veicolo al seguito, puoi tranquillamente optare per le offerte di auto a noleggio: una soluzione pratica per partire anche all’ultimo minuto e goderti l’Irpinia in totale libertà, da solo o in compagnia.

1. Sant’Angelo dei Lombardi e l’Abbazia del Goleto

Poco fuori Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi è un borgo tranquillo situato su un’altura panoramica, con una bella vista su tutta l’Irpinia.

Il punto forte? L’Abbazia del Goleto. È un complesso affascinante, ricco di storia, perfetto per una passeggiata in mezzo alla natura che circonda le vecchie strutture in pietra.

Costruita nel XII secolo, all’interno del complesso puoi ammirare il chiostro, la torre e i resti della chiesa. L’abbazia è aperta in parte anche senza guida, ma nei weekend è possibile partecipare a visite organizzate, che aiutano a capire meglio la storia del luogo.

Dopo la visita puoi fermarti in paese, magari per un caffè o un pranzo veloce in uno dei ristoranti tipici del centro.

2. Nusco: il “balcone dell’Irpinia”

A quasi 900 metri di altitudine, Nusco si è guadagnato il soprannome di “balcone dell’Irpinia” e basta affacciarsi dal belvedere per capirne il motivo. Lo sguardo spazia su colline, boschi e montagne, regalando uno dei panorami più belli della zona.

Il centro storico è raccolto e piacevole da girare a piedi: vicoli in pietra, archi e scorci che sembrano usciti da una cartolina.

Non perdere, inoltre, la Cattedrale di Sant’Amato, che si affaccia sulla piazza principale. L’edificio, semplice ma carico di atmosfera, è una tappa interessante anche per chi non è appassionato d’arte.

3. Rocca San Felice e la Mefite

Rocca San Felice è uno di quei borghi che si scoprono per caso e che poi restano a lungo nel cuore. È piccolo, silenzioso e ancora lontano dal turismo di massa, perfetto se cerchi un angolo autentico dell’Irpinia. Le stradine in pietra, le case medievali e la rocca che svetta sulla valle creano un’atmosfera fuori dal tempo.

Ma la vera sorpresa si trova a pochi minuti d’auto dal centro: la Mefite. Niente a che vedere con le classiche mete naturalistiche, qui ti trovi davanti a un paesaggio quasi alieno.

In mezzo a una conca verde si apre una palude che ribolle, emettendo gas e vapori sulfurei tra schizzi di fango e pozze sfrigolanti. Non è un posto per fare il bagno, ma un fenomeno geologico tra i più rari d’Europa.

L’accesso è facile e ci sono brevi sentieri che portano fino al punto panoramico. Se viaggi con bambini o sei appassionato di natura, questa tappa sarà una delle più memorabili.

4. Gesualdo: il castello di Carlo Gesualdo

Tra i borghi più affascinanti dell’Irpinia, Gesualdo merita sicuramente una menzione speciale. Conosciuto anche come il “borgo dei musici”, porta il nome di Carlo Gesualdo, principe e compositore dal carattere inquieto che qui lasciò la sua impronta più profonda.

Il centro storico si raccoglie attorno all’imponente castello, oggi perfettamente restaurato e aperto alle visite guidate. Passeggiare tra le sue sale è un’esperienza che unisce arte, storia e curiosità. Tra affreschi, scorci panoramici e racconti legati alla figura enigmatica di Carlo Gesualdo, il tempo volerà in un attimo.

Il consiglio? Arriva nel tardo pomeriggio. Quando il sole inizia a scendere, infatti, il borgo si accende di colori caldi, le luci si riflettono sulla pietra e l’atmosfera diventa quasi teatrale.

Dopo la visita puoi fare una sosta nei bar o nelle botteghe del centro, magari per un assaggio di prodotti tipici.

5. Lago Laceno: natura e relax

Con i suoi quasi 1.000 metri di altitudine, il Lago Laceno è una tappa perfetta per una giornata all’aria aperta, soprattutto se cerchi un po’ di fresco durante l’estate. Il paesaggio qui è incantevole: un laghetto tranquillo circondato da boschi, montagne e tanto verde dove respirare a pieni polmoni.

È il posto giusto per rilassarsi, fare un picnic, passeggiare lungo i sentieri, o, se vuoi provare qualcosa di diverso, noleggiare una bici ed esplorare i dintorni.

Tutta l’area è attrezzata con tavoli, giochi per bambini e punti ristoro, quindi non serve portare troppo da casa. Bastano uno zaino leggero e la voglia di staccare un po’ la spina!

6. Taurasi: il borgo del vino

Taurasi è un piccolo borgo dell’Irpinia noto in tutta Italia per il vino rosso DOCG che porta il suo nome. È una tappa che merita, soprattutto se ami i prodotti locali e i luoghi tranquilli.

Il centro storico si visita in poco tempo, ma è piacevole passeggiare tra i vicoletti ben curati, i palazzi in pietra e le piazzette dove fermarsi per un caffè. L’atmosfera è rilassata, senza il caos del turismo di massa.

Le vere protagoniste, però, sono le cantine. Ce ne sono diverse, anche molto antiche, che aprono le loro porte per delle piacevoli degustazioni guidate. Potrai scoprire le caratteristiche del Taurasi, assaggiare annate diverse e, spesso, puoi anche acquistare bottiglie direttamente in loco.

Alcune aziende offrono, inoltre, dei tour nelle vigne oppure delle visite alle botti, per vedere ancora più da vicino come nasce questo vino corposo e strutturato.

Come organizzare la tua gita in auto in Irpinia?

Una gita in Irpinia può essere una bellissima occasione per staccare la spina, ma conviene organizzarsi un minimo per godersela appieno senza stress:

Parti presto la mattina , così puoi sfruttare le ore più fresche e visitare i borghi con maggiore calma.

Limita l’itinerario a 2 o 3 tappe al giorno . Anche se le distanze non sono enormi, infatti, le strade sono panoramiche e meritano di essere percorse senza fretta.

Porta con te acqua, scarpe comode e il cellulare carico . Tra paesaggi, vigneti e rocche medievali, troverai tantissimi scorci da fotografare.

Se vuoi visitare castelli o cantine, meglio prenotare con anticipo . Alcuni luoghi, infatti, hanno orari ridotti o ingressi limitati, soprattutto durante il weekend.

Un viaggio in Irpinia (anche solo di qualche giorno) ti permette di visitare borghi ricchi di storia, ammirare meravigliosi paesaggi naturali e di gustare dei sapori autentici. Un mix perfetto per chi vuole staccare dalla routine di tutti i giorni e scoprire un angolo di Campania ancora poco battuto dal turismo di massa.