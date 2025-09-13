Avella, chiodi sulla strada di montagna: cercatori di funghi appiedati con tutte e quattro le gomme

Disavventura questa mattina per alcuni cercatori di funghi di Avella, che di buon’ora avevano deciso di salire in località Montagnella, meta molto frequentata in questo periodo da chi va alla ricerca di porcini.

Durante la salita, però, l’escursione si è trasformata in un vero e proprio incubo: la loro auto ha bucato tutte e quattro le ruote a causa di chiodi disseminati lungo il tragitto. Una trappola che sembra essere stata collocata intenzionalmente, forse con lo scopo di scoraggiare o impedire l’accesso ai cercatori nella zona.

I malcapitati, rimasti bloccati con l’auto fuori uso, hanno dovuto rinunciare alla passeggiata nei boschi e scendere a valle con l’auto con le gomme bucate, con la mattinata ormai compromessa. Una volta rientrati, hanno richiesto l’intervento di un gommista per la riparazione o la sostituzione degli pneumatici danneggiati.

L’episodio, oltre a causare disagi ai diretti interessati, ha destato forte preoccupazione tra gli appassionati della raccolta dei funghi, che in questo periodo animano le montagne avellane. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza dei percorsi e mette in allarme i tanti cittadini che, in queste settimane, frequentano Montagnella alla ricerca di porcini e altre varietà spontanee.

Le autorità locali potrebbero essere chiamate a verificare la situazione per evitare che simili episodi si ripetano e possano trasformarsi in un pericolo per automobilisti ed escursionisti.