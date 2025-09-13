Afragola: sorpreso con la droga. Arrestato un 24enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne afragolese, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Enrico De Nicola, hanno notato un soggetto che, accortosi della presenza degli operatori, si è disfatto di un pacchetto di sigaretta occultandolo sotto una vettura parcheggiata.

Pertanto i poliziotti, insospettiti, lo hanno raggiunto e bloccato recuperando, altresì, il pacchetto di cui il prevenuto si era disfatto e al cui interno gli agenti hanno rinvenuto 35 involucri di cocaina del peso di circa 19 grammi e 85 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.