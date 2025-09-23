Franco Ricciardi in concerto a Sant’Anastasia: il 27 settembre tutti in Piazza Arco

Il cantautore napoletano si esibirà alle ore 21:00. Gran finale per “ViviAmo Sant’Anastasia” e i festeggiamenti di Madonna dell’Arco

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 21:00, Piazza Arco di Sant’Anastasia si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere Franco Ricciardi , uno dei cantautori più amati della scena musicale napoletana contemporanea. Il concerto, ad ingresso gratuito, rappresenta l’evento conclusivo del progetto “ ViviAmo Sant’Anastasia “, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e inserito nel Cartellone degli eventi metropolitani 2024/2025 .

La serata segnerà anche la chiusura ufficiale dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Arco.

Franco Ricciardi , classe 1966, si è affermato negli ultimi anni come una delle voci più autentiche e innovative del panorama musicale partenopeo . Con il suo stile che fonde tradizione napoletana e sonorità moderne, l’artista ha conquistato pubblico e critica grazie a brani di successo che spaziano dalla canzone d’autore al pop melodico, sempre mantenendo un forte legame con le proprie radici territoriali. Nel 2014 vince il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano ‘A verità, dal film Song’e Napule, bissando il successo nel 2018 con “Bang Bang”, dal film Ammore e malavita. Negli anni collabora con artisti di primo piano della scena hip hop italiana come Club Dogo, Co’Sang e Clementino.

Il cantautore arriva a Sant’Anastasia nel pieno del suo “ Pop Medina Tour ” che lo sta portando sui palchi di tutta Italia, riscuotendo ovunque grande successo di pubblico. Le sue performance live sono caratterizzate da un’intensa emotività e dalla capacità di creare un rapporto diretto e coinvolgente con gli spettatori, elementi che hanno contribuito a consolidare la sua reputazione di artista completo e carismatico.

Il concerto del 27 settembre rappresenta non solo un’occasione di intrattenimento di alta qualità per i cittadini e i visitatori, ma anche il coronamento di un percorso culturale che ha visto Sant’Anastasia protagonista di numerosi eventi nell’ambito del progetto “ViviAmo Sant’Anastasia”. L’iniziativa, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso proposte culturali e artistiche di eccellenza, favorendo la coesione sociale e la promozione delle tradizioni locali .

La scelta di far coincidere l’evento con la conclusione dei festeggiamenti di Madonna dell’Arco sottolinea il profondo legame tra innovazione culturale e tradizione religiosa che caratterizza l’identità di Sant’Anastasia, creando un ponte ideale tra passato e presente nella cornice suggestiva di Piazza Arco.

« Siamo felici di chiudere il progetto ‘ViviAmo Sant’Anastasia’ con il popolarissimo Franco Ricciardi » , dice il Sindaco Carmine Esposito . Questo concerto rappresenta il coronamento di un percorso e la presenza di un artista così significativo nella scena musicale contemporanea ci consente di offrire gratuitamente ai cittadini l’opportunità di assistere ad un evento di qualità, grazie anche alla Città Metropolitana».