“BAIANO, DA DOMANI BUS AGGIUNTIVO ALLE 7:25 SULLA TRATTA BAIANO–CICCIANO”

A partire da domani mattina, alle 7:25, entrerà in servizio un bus aggiuntivo lungo la tratta Baiano–Cicciano. Ad annunciarlo è Vincenzo Devito, delegato ai trasporti del Comune di Baiano. Si tratta di un risultato atteso da molti utenti per alleviare le difficoltà nei collegamenti quotidiani, ottenuto in seguito a una nuova concertazione tra l’amministrazione comunale e i vertici Eav.

L’annuncio, tuttavia, non è arrivato in un clima di serenità. Negli ultimi giorni sono infatti emerse numerose polemiche da parte dei cittadini: ritardi cronici, mezzi affollati, carenza di corse nelle ore di punta e segnalazioni che il servizio attuale non risponde ai bisogni reali, soprattutto di studenti e lavoratori. Diverse voci sottolineano che “non basta un solo bus” nelle fasce orarie più critiche, chiedendo all’amministrazione di monitorare attentamente l’efficacia del nuovo collegamento fin dal primo giorno.

Il bus aggiuntivo partirà esclusivamente alle 7:25 da Baiano con destinazione Cicciano. Al momento non sono state annunciate ulteriori corse supplementari.

Secondo Devito, questa misura rappresenta “una risposta concreta alle richieste della comunità”, ma lo stesso delegato riconosce che sarà necessario verificare sul campo se il nuovo servizio riuscirà davvero a ridurre i disagi finora segnalati.