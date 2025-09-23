Mirabella Eclano, incidente sulla provinciale 36: due feriti lievi

Momenti di paura questa mattina lungo la strada provinciale 36, nel territorio di Mirabella, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due persone. Entrambe hanno riportato ferite non gravi e sono state affidate alle cure del personale sanitario giunto sul posto.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 e dei Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per il ripristino del manto stradale è stata chiamata in supporto la ditta Sicurezza e Ambiente CLO Ciullo, che ha provveduto alle operazioni necessarie a garantire la percorribilità della carreggiata.

La viabilità ha subito temporanei rallentamenti, mentre le forze dell’ordine hanno invitato gli automobilisti a prestare la massima attenzione nel tratto interessato.