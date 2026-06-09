Flumeri, la comunità di Murge celebra Maria SS. del Carmine: fede, tradizione e festa il 14 giugno 2026

La contrada Murge di Flumeri si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno con la Festività di Maria Santissima del Carmine, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta e San Nicola. La giornata del 14 giugno 2026 unirà momenti di intensa spiritualità a occasioni di aggregazione e intrattenimento per l’intera comunità.

Nel messaggio di saluto riportato nel manifesto, il parroco don Claudio Lettieri richiama le parole di San Francesco d’Assisi dedicate alla Vergine Maria, invitando i fedeli a guardare alla Madonna come esempio di umiltà, accoglienza e amore. Un richiamo particolarmente significativo nell’anno in cui ricorre l’ottocentesimo anniversario del transito del Santo di Assisi.

Il programma religioso prenderà il via già dal 1° al 31 maggio 2026 con la celebrazione quotidiana della Santa Messa alle ore 19.00. Il cuore della festa sarà però domenica 14 giugno, quando alle ore 9.00 sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle 9.30 dalla Santa Messa presieduta da Padre Angelo Abbondandolo. Alle 10.30 sono previste le confessioni e alle 11.00 una seconda celebrazione eucaristica, sempre presieduta da Padre Abbondandolo.

Particolarmente atteso il momento della processione, che alle ore 18.30 attraverserà le vie della contrada Murge portando l’effigie della Madonna del Carmine tra le famiglie e i fedeli. La giornata religiosa si concluderà alle ore 20.00 con la Santa Messa celebrata dal parroco don Claudio Lettieri.

Accanto agli appuntamenti liturgici, non mancheranno i momenti dedicati alla convivialità. Il programma civile prevede alle ore 21.30 l’esibizione di Domenico & Marilena, con musica e ballo per tutti i partecipanti. A chiudere la serata, alle ore 23.30, sarà il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici, curato dalla ditta Colangelo di Avigliano.

Una festa che rinnova ogni anno il forte legame della comunità di Murge con la Madonna del Carmine, custodendo tradizioni religiose e popolari che rappresentano un patrimonio prezioso per l’identità del territorio flumerese.