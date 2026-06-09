Abella Cup 2026, tutto pronto per la quinta edizione: presentati i gironi, si parte il 10 giugno

Cresce l’attesa per la quinta edizione dell’Abella Cup, il torneo che negli anni è diventato uno degli appuntamenti sportivi più seguiti dell’estate avellana. Nella serata di ieri si è svolta la presentazione ufficiale della manifestazione, durante la quale sono stati sorteggiati e resi noti i tre gironi che daranno il via alla competizione.

L’evento inaugurale è in programma mercoledì 10 giugno alle ore 21.00 presso il Parco San Pietro, dove si terrà la cerimonia di apertura che vedrà la partecipazione dello special guest Antonio Manganiello.

Dodici le squadre ai nastri di partenza, suddivise in tre raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno.

Girone A

Team Canonico

Napoli 081-Takius

Officine La Montagna

ASD Mugnano

Girone B

Farmacia Acierno

Real Santa Candida

Clima Nova

Gli Avengers

Girone C

Bar del Corso 2.0

Team Cooperative

Mondadori Avella

Villa Belvedere

La competizione si preannuncia particolarmente equilibrata e spettacolare, con squadre pronte a contendersi il prestigioso trofeo in un clima di sport, aggregazione e divertimento che da sempre caratterizza l’Abella Cup.

Dopo il sorteggio e la presentazione ufficiale dei gironi, il conto alla rovescia è ormai terminato: da mercoledì il campo del Parco San Pietro tornerà ad accendersi per regalare emozioni, sfide e spettacolo nella manifestazione che rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate ad Avella.