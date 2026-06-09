Alessia Esposito è Miss Campi Flegrei 2026. Serata Evento a Monteruscello tra moda, cultura e spettacolo

Alessia Esposito, 19 anni di Napoli, studentessa universitaria di Lettere, è stata eletta Miss Campi Flegrei 2026.

47 le ragazze in gara nella splendida cornice di Piazza Antonio De Curtis a Monterusciello (Pozzuoli), dove si è tenuta la finale della 13° edizione del concorso di bellezza ideato e organizzato da Alberto Spina, patron di Seratissime Eventi Agency.

Miss Campi Flegrei è ormai un punto di riferimento nel Sud Italia, ogni anno la manifestazione valorizza la bellezza, il fascino e l’eleganza mediterranea.

13 le fasce che sono state assegnate dalla giuria durante la serata finale. Sul podio si sono posizionate al secondo posto Marta Di Pietro, mentre Sara Polise è la terza classificata.

Le altre fasce speciali sono state assegnate a:

Anna Marcello (Miss Eleganza); Maria Laura Arciprete (Miss Fashion); Mia Della Ragione (Miss Fotogenia); Ylenia Monetti (Miss In Gambissima); Maria Francesca Setola (Miss Portamento); Sara Baiano (Miss Seratissime Eventi Agency); Sabrina Somma (Miss Sex Appeal), Antonia Tallarino (Miss Social); Alessia Mancuso (Miss Sorriso); Flavia Merone (Miss Stile).

Alla serata evento hanno partecipato le massime autorità locali, tra cui il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e il Presidente del Consiglio Comunale di Pozzuoli, Domenico Pennaccio, che hanno espresso il proprio apprezzamento per un evento che valorizza i giovani e la cultura dei Campi Flegrei.

Il format negli anni è cresciuto ed oggi grazie alla professionalità, all’organizzazione e lungimiranza dell’imprenditore Alberto Spina: “È per me motivo di totale e profonda soddisfazione portare avanti questo progetto da ben tredici edizioni. Vederlo crescere anno dopo anno è un orgoglio immenso. Il nostro obiettivo è duplice e non è mai cambiato nel tempo: da un lato vogliamo valorizzare la bellezza, il talento e le aspirazioni di queste splendide ragazze, offrendo loro una vetrina importante; dall’altro, vogliamo accendere i riflettori sulla meraviglia e sull’immensa ricchezza culturale del nostro territorio flegreo- Un particolare grazie a quanti hanno collaborato alla realizzazione della serata”

A presentare la serata è stata la conduttrice Susy Fiorillo. Il look delle miss è stato curato dal team di truccatori di Luigi Mammalella e dell’hair stylist Vincenzo Balestra. Un grazie da parte dell’organizzazione a tutti gli sponsor e ai professionisti che hanno reso possibile lo show, al fotografo ufficiale Antonio Chioccarelli, alla regia video affidata a Filmkamera, alla coordinatrice Silvana Riccio, all’assistente Sara Di Bonito e alla responsabile del portamento Nancy D’Anna. La serata è stata arricchita dalle esibizioni della Latin Academy di Lidia Volpe, da Peppe Di Bonito di Movimento Latino, da Ciro Botta (Animo Azzurro) e Francesco Migliaccio.