Pollena Trocchia ricorda Sara e Lyuba, domani santa messa e fiaccolata

Una messa in ricordo di Sara Tkacz e Lyuba Hlyva, le due donne uccise a Pollena Trocchia lo scorso maggio, e, a seguire, una breve e composta fiaccolata, dal luogo della celebrazione, il parco Don Michele Mauro Sannino, in località Parco Europa, al luogo dove si è consumato il duplice omicidio, il palazzo incompiuto a poca distanza da lì. Mercoledì 10 giugno Pollena Trocchia si fermerà a ricordare le due vittime della terribile tragedia che ha sconvolto il comune vesuviano lo scorso 17 maggio. Lo farà attraverso le parrocchie del territorio che a partire dalle ore 19.30 avvieranno un momento di preghiera e ricordo. «Come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto doveroso promuovere un momento di memoria per Sara e Lyuba, che hanno perso la vita qui a Pollena Trocchia per una mano criminale e sciagurata. Esaurito il clamore mediatico dei primi giorni, resta nella comunità locale e in tutti coloro che le conoscevano il dolore per due vite innocenti a cui è stato strappato il futuro per futili motivi. Questa manifestazione vuole essere un invito a non dimenticare, affinché mai più qualcosa di simile accada» hanno detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia, e Carmen Filosa, assessore alle politiche sociali.