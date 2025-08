Forino (Av): La Scrittrice Rosa Tiziana Bruno il 30 Agosto presenta il suo romanzo Sichealgaita. Evento organizzato dal Circolo LaAV Forino

Il 30 agosto dalle 19.00 Cortile Palazzo Caracciolo, importante vetrina di cultura a Forino incontro con Rosa Tiziana Bruno, scrittrice pedagogista sociologa. Si parlerà del romanzo Sichelgaita, scelto per introdurre un tema anche caro alle comunità locali: i Longobardi a Forino. Infatti, questo primo incontro farà da apripista a un evento futuro sui Longobardi e Bizantini a Forino e quindi anche sul culto micaelico e di San Nicola. A introdurre il dott. Fabio Galetta con l’ intervento del direttore Corriere d’ Irpinia Gianni Festa. A dialogare con l’autrice la dottoressa Rosalia Spolverino e Arturo Iannelli, presidente della Commissione cultura di Salerno. Da Settembre riprenderanno a pieno ritmo le attività del Circolo LaAV Forino. Chi è l’ autrice Rosa Tiziana Bruno che omaggerà Forino con la sua importante presentazione?

Rosa Tiziana Bruno, scrittrice e sociologa dell’educazione, PhD Candidate presso l’Università Complutense di Madrid, è autrice di saggi sull’educazione, albi illustrati e romanzi per giovani lettori, pubblicati in Italia e all’estero. Dal 2014 è direttrice del festival Scampia Storytelling organizzato da ICWA (Italian Children’s Writers Association). Più volte candidata al Premio Strega Ragazzi e al Premio Bancarellino, nel 2017 ha vinto l’International Writers Award assegnato dall’IFERS – Institute for Education, Research and Scolarship di Los Angeles. Dal 2022 pubblica sulla rivista Storica National Geographic. Nel 2023 ha vinto il Premio Nazionale Divulgazione Scientifica, sezione narrativa per Ragazzi. Dunque un evento tutto da seguire e da non perdere. Daniele Biondi