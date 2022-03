Forino (Av). L’ I.C. Forino- Contrada in campo per la Solidarietà verso il Popolo Ucraino. Proclamata per il 9 Marzo “La Giornata Solidale”

L’Istituto comprensivo di Forino accoglie con grande piacere la proposta dei propri alunni di attivarsi in favore del popolo ucraino. I ” piccoli cittadini ” di Forino e Contrada , commossi dalle vicende tragiche che hanno colpito intere famiglie ucraine, hanno detto SI alla solidarietà , l’unico modo in questo momento per manifestare il proprio NO alla guerra .

Gli alunni , in linea con i valori promossi da una Scuola sempre in campo , per sostenere la crescita

di cittadini attivi , informati e responsabili , capaci di assumersi responsabilità per se stessi e le loro comunità a livello europeo e internazionale organizzano la “Giornata della solidarietà” per una raccolta solidale di beni di prima necessità all’interno di un percorso di educazione civica . Il giorno 9 Marzo gli alunni di tutti i plessi e ordini scolastici dell’ I.C Forino raccoglieranno i beni necessari da inviare in Ucraina in collaborazione con la protezione civile di Contrada e l’associazione ” Prospettive ” di Forino che si occuperanno di far pervenire alla Caritas diocesana di Avellino il frutto della solidarietà di un’ intera comunità scolastica.

