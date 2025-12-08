Forino (Av): Entra nel vivo il Natale Forinese grazie ai Magnifici Mercatini Natalizi. L’appuntamento dal 12 al 14 Dicembre

Inizia ad entrare nel vivo il fitto calendario natalizio forinese . Uno degli eventi di maggiore spicco è rappresentato sicuramene dal CHRISTMAS MAGIC che comprenderà Mercatini di Natale , Artisti di Strada e Stand Gastronomici in tre serate fantastiche e goliardiche .Un evento nato con l’intento di far “immergere” la cittadina irpina in quell’atmosfera tipica dei mercatini del Nord Europa contribuendo a vivere più armoniosamente l’entusiasmante atmosfera natalizia.

L’evento organizzato dell’associazione “Forino Beach”con il Patrocinio del Comune di Forino e la collaborazione della Libertas Forino e l’ Associazione È Fest Arret o Vic Re Monache ,si svolgerà nella Villa Comunale e parte del Centro Storico dal 12 al 14 Dicembre dalle Ore 17.00 alle ore 23.00 . Previsto l’allestimento di un monumentale “Presepe a grandezza naturale” realizzato in legno e composto da diversi personaggi dell’ antica tradizione profuso con decorazioni natalizie luminarie, e come detto dell’ immancabile presenza di stand artigianali, prodotti tipici locali e svariati stand gastronomici dove tra l’altra si potranno gustare succulenti piatti della tradizione irpina Saranno inoltre allestiti, spettacoli e divertimenti per i più piccoli, oltre la presenza nelle tre serate di affermati Gruppi ed Artisti Irpini come i LUMANERA in Concero il giorno 12 Dicembre , la MAX E VERY DANCE e l ‘ ASD PROFESSIONAL DANCE in Spettacolo di Danza il giorno 13 nonché gli artisti LUIGI E ROSA il giorno 14 Dicembre.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDI’ 12 DICEMBRE

Ore 17:00 – Apertura Mercatini

Ore 20:00 – Spettacolo musicale: LUMANERA in Concero

SABATO 13 DICEMBRE

Ore 17:00 – Apertura Mercatini

Ore 18.00 – Spettacolo

MAX E VERY DANCE e

ASD PROFESSIONAL DANCE

DOMENICA 14 DICEMBRE

Ore 10:00 – Apertura Mercatinj

Ore 12:00 – Pranzo Spettacolo con LUIGI E ROSA

Ore 17.00 – Spazio dedicato ai bambini

Daniele Biondi