La “Banda in Chiesa” una tradizione schiettamente baianese.

Alle 05.30 del 13 dicembre, con la prima “Messa ‘e notte” di S. Lucia, inizierà il percorso di Fede, di tradizione, di folclore, di emozioni che porterà la comunità baianese alla celebrazione della Festa del Maio di S. Stefano del 25 dicembre. Un percorso nel quale il popolo baianese è impegnato anno dopo anno a ritrovare se stesso, la sua storia, la sua identità, la sua unità intorno a valori condivisi, immutati nel tempo. Ed è questo il valore immenso della Festa, il “rinascere” tra gli altri e con gli altri: le relazioni interpersonali subiscono una radicale trasformazione, diventano più schiette e profonde, intense e vive, indipendenti dalle gerarchie sociali e dall’”avere”, che perde la sua importanza. La festa del Maio è, dunque, prima di tutto una festa di Pace, di solidarietà, di buoni sentimenti, di coesione sociale, nella quale si manifesta e si conferma la devozione per il Santo Protettore, a cui il popolo si è sempre affidato, nella buona e nella cattiva sorte. Negli anni ottanta e novanta del secolo scorso un gruppo di appassionati, consapevoli dello smarrimento di questi profondi significati, si attivò con positivi risultati nel loro recupero. Di questo appassionato lavoro di scavo nell’anima profonda della comunità, una delle pagine più belle è stata quella scritta per riportare alla luce le nostre tradizioni musicali. La musica è un linguaggio universale che ti eleva e ti emoziona per la bellezza delle sue note, arricchisce e nobilita ogni manifestazione, predispone le nostre anime al trascendente facilitando l’incontro con Dio. Per lunghissimi anni i nostri musicisti o “musicanti”, come si chiamavano un tempo, con le loro melodie offrivano al popolo di Baiano l’occasione di crescita culturale e di educazione alla bellezza artistica. Un passato che, ancora vivo nella memoria dei baianesi, convinse un gruppo di generosi e appassionati giovani musicisti a profondere tempo ed energie per rinnovare un’antica tradizione: l’accompagnamento musicale di una piccola banda alle “messe ‘e notte”. Il 13 dicembre del 1998 un ensemble di fiati tornò in chiesa dopo quasi quaranta anni. Nel rispetto di una storia mai dimenticata, le note struggenti dell’“Angelus” (da Scene Pittoresche di Massenet) risuonarono tra altari e colonne, tra banchi e inginocchiatoi della Chiesa di S. Stefano suscitando sentimenti ed emozioni che elevano e redimono. I fedeli presenti, commossi, furono proiettati in una dimensione sospesa tra passato, presente e futuro e tutti i baianesi, di ogni epoca, si ritrovarono insieme inginocchiati ai piedi dell’altare a onorare il Santo. L’accoglienza dei fedeli trasmise ai musicisti una grande emozione: si realizzava un sogno. Il progetto di valorizzazione della tradizione musicale non si è più fermato ed ha compiuto notevoli progressi. Da allora la manifestazione, denominata “La Banda in Chiesa”, prosegue ininterrotta, e l’Associazione musicale “Amici del Maio”, intanto costituita, si preoccupa annualmente di organizzarla. Il maestro Egidio Napolitano, apprezzatissimo per passione, competenza ed esperienza, e la schiera di eccellenti musicisti, che animano da anni l’Associazione “Amici del Maio”, hanno preparato il programma del 2025 con particolare cura. Predisponiamoci a vivere un felice Natale in musica grazie anche alla mobilitazione della comunità che ha a cuore questo progetto. Le forze vive di Baiano, Amministrazione comunale, Pro Loco, Istituto scolastico onnicomprensivo, Gruppo Avancarica, Comitato Parrocchiale, Comitato d’Onore di cittadini non hanno fatto mancare collaborazione e sostegno. Viva Natale, viva S. Stefano, viva il Maio, viva la Musica.

Programma