Forino (Av): Anche il Campione di Pugilato Carmine Tommasone e la Boxing di Contrada presente al “FORINO CORRE” in ricordo di Elena Esposito

Contrada abbraccia Forino nel giorno del ricordo di Elena Esposito giovane mamma forinese scomparsa prematuramente due anni fa e voluta ricordare dalla famiglia grazie alla manifestazione FORINO CORRE in Ricordo di Elena. Ed infatti oltre alle centinaia di persone, alla commovente manifestazione hanno voluto partecipare parte dello staff della Scuola di Boxing di Contrada assieme al suo Campione Europeo di Pugilato Carmine Tommasone che in questa semplice, ma profonda maniera si sono sentiti in dovere di onorare la memoria della cara Elena. Un emblematico gesto quello della Scuola di Pugilato Boxing di Contrada e del suo grande Pugile Tommasone che può solo inorgoglire la comunità di Forino , che in questa giornata, condita dalle altissime e forte emozioni, insieme alla vicina Contrada, grazie ad Elena si sono sentite strette ed unite come da tempo non avveniva. E se questo non è un piccolo ” miracolo” davvero poco ci manca. Daniele Biondi