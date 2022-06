FLUMERI (AV). Alla Dogana Factory il 2 luglio esibizione di Pau (voce storica dei Negrita)

FLUMERI. DOGANA FACTORY. Il 2 Luglio ci sarà Pau, voce storica dei Negrita (uno dei gruppi rock più longevi e influenti degli ultimi anni del panorama musicale italiano) in Dj Set, per una notte tutta da ballare, in una fusione di rock, reggae, patchanka e funky in pieno stile Negrita. Da supporto apriranno la serata i Malbianco , che presenteranno il loro nuovo album, Indie Elettro Rock !

Apertura ore 20:00 , Inizio Live 21:30

Location: Dogana Aragonese, Flumeri (Av)