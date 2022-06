NAPOLI. Alto impatto in piazza Garibaldi, Porta Nolana e quartiere Vasto.

Ieri sera i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, dell’Ufficio Prevenzione Generale, i Falchi della Squadra Mobile, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana con personale tecnico dell’ASL e dell’ASIA ed il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli in piazza Garibaldi, a Porta Nolana e nel quartiere Vasto.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 142 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllato 76 veicoli di cui uno sequestrato amministrativamente per guida senza patente e perché privo di copertura assicurativa, contestato 9 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione, divieto di sosta e per violazione della segnaletica stradale, controllato 4 esercizi commerciali e 2 attività ambulanti che sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico e per mancate autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante.

Infine, in piazza Garibaldi sono stati consegnati a personale dell’ASIA, intervenuto per la rimozione, 50 quintali di merce esposta alla vendita da ambulanti non identificati.

